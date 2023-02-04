Банкіршу підозрюють у крадіжці зі сховища банку майже 6 млн. грн.

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишній начальниці відділення одного із банків м. Черкаси за фактом привласнення грошових коштів банківської установи в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства жінка, працюючи на керівній посаді одного з відділень банку, зловживаючи своїм службовим становищем, проникла у сховище, де зберігалися гроші, та без будь-яких законних підстав вилучила звідти 1 020 976,00 грн, 100 000,00 доларів США та 70 000,00 євро, що на момент вчинення злочину становило майже 6 млн грн, які привласнила та розпорядилася на власний розсуд, чим завдала шкоду банку на вказану суму.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за сприяння співробітників Управління СБ України в Черкаській області.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на відшкодування збитків, завданих банку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури