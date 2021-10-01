«Банківські» шахраї видурили у жителів Тернопільщини понад 25 000 гривень

Потерпіли від пройдисвітів, що назвалися співробітниками банків, жителька обласного центру та мешканець Теребовлі.

До 49-річної тернополянки зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Співрозмовник повідомив, що картка жінки заблокована, а він може допомогти її відновити. Для цього попросив повідомити код з смс-повідомлення, яке надійшло на номер потерпілої. Тернополянка виконала всі вказівки незнайомця. Як наслідок, з її банківської картки викрали понад 16 000 гривень.

У схожу шахрайську схему потрапив 57-річний житель Теребовлі. До нього теж зателефонували начебто із фінансової установи та повідомили про те, що проводять оновлення рахунків. Чоловік повірив телефонному незнайомцю та назвав код з смс-повідомлення, яке йому надійшло. У результаті з його платіжної картки зникло 9 000 гривень.

Відомості за обома фактами поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Правоохоронці застерігають: у жодному разі не можна надавати стороннім особам особисті дані банківської картки. Не розголошуйте коди, які надходять вам із банку. Підключіть смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою. Будь-які банківські операції варто проводити виключно особисто в фінансовій установі. Про випадки та спроби шахрайства слід відразу повідомляти на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області