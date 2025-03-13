Батька, який хотів підкупити слідчого у справі зґвалтування неповнолітньої, увʼязнили на 4 роки

Чернігівський апеляційний суд засудив чоловіка до 4 років позбавлення волі за пропозицію і надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 7 березня.

У квітні 2023-го молодому чоловікові, який є громадянином Німеччини, оголосили в Україні підозру в зґвалтуванні неповнолітньої. Його громадянин ФРН, батько родом із України, приїхав, щоб побачитися із сином і зʼясувати, що сталося.

Під час зустрічі чоловік запитав у слідчого поліції, що він винен за «послуги», на що слідчий відповів, що жодних послуг не надавав. Тоді батько виклав зі своєї кишені мобільний телефон на капот автомобіля і розкрив відворот своєї куртки, показуючи, що ніяким чином не фіксує розмову. Після цього зробив жест, потираючи подушечками великий, вказівний та середній пальці, натякаючи на суму грошової винагороди. Слідчий поліції рапортом повідомив про інцидент свого начальника і почав документувати хабародавця.

Під час наступної зустрічі чоловік дав поліціянту аркуш паперу з написом «Яка сума потрібна?». Потім забрав листок і підпалив запальничкою, а навпроти слідчого поклав аркуш та ручку і натякнув, щоб він написав суму. Слідчий вголос запитав, що саме співрозмовник має на увазі, а той відповів, що це за сприяння. Слідчий допитувався, за яке саме сприяння, на що отримав відповідь, що за будь-яке. Також чоловік прошепотів, що має з собою тисячу євро. Через пару днів він знову інціював зустріч, під час якої просив поліціянта взяти гроші і, зрештою, вснунув йому подарунковий конверт зі словами: «Быстренько все взяли, взяли». Після цього уточнив, що хоче, щоби справа сина завершилась якомога мʼякіше.

У березні 2024-го Менський районний суд Чернігівської області батька виправдав, визнавши, що слідчий поліції діяв провокативно. Ознакою провокації суд вважав те, що слідчий не показував ознак здивування, не висловлював будь-якого обурення, не попереджав співрозмовника про кримінальну відповідальність. Він не припиняв спілкування і навпаки наполегливо допитувався, за що саме йому пропонуються гроші.

Апеляційний суд із таким висновком не погодився. Слідчий поліції на той час вже перебував під конфіденційним співробітництвом і його дії були спрямовані на викриття злочину, у тому числі і встановлення мети надання неправомірної вигоди. Сам поліцейський, як вважають судді, не вимагав грошей в обвинуваченого, не переконував заплатити за вирішення справи сина, не впливав на нього в інший спосіб.