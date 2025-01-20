Батька, який намагався відкупити сина в поліції, увʼязнили на 4 роки

Львівський апеляційного суд ухвалив новий вирок у справі про пропозицію неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 січня.

У березні 2018 року чоловік запропонував начальнику слідчого відділення Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області 2000 доларів за припинення кримінального провадження про наркотики відносно сина (ч.1 ст.309 ККУ). Через три дні після передачі 1000 доларів його затримали.

Чоловіка звинуватили в пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 ККУ).

Личаківський районний суд Львова помʼяшкив кваліфікацію, бо вирішив, що обвинувачений пропонував і давав хабар звичайній службовій особі, не знаючи про керівну посаду співрозмовника. Як наслідок, чоловіка лише покарали штрафом у 12 750 гривень.

Прокурор оскаржив вирок і апеляційний суд погодився із його доводами, що дії обвинуваченого перекваліфікували безпідставно.

У протоколі НСРД після запитання посадовця поліції, чи хоче він сприяння, обвинувачений відповів: «Виходить, що так, бо Ви тим керуєте…». А також говорив: «Прошу вас, щоб Ви помогли чи щоб дали вказівку щоб хтось інший поміг……». Це свідчить, що обвинуваченому було відомо про те, що перед ним особа, яка займає керівну посаду у слідчому відділі і має повноваження давати вказівки. Після цього обвинувачений уточнював у співрозмовника поліції, в якому райвідділі він працював раніше і розповідав про свою репутацію скаржника.

Співробітник поліції у судовому засіданні підтвердив, що в його відділі зареєстровано багато кримінальних проваджень за заявами цього громадянина, який часто бував у них, писав численні скарги, знав працівників, а ті знали його.

Із матеріалів справи вбачається, що раніше чоловік по питанню свого сина звертався у відділ неповнолітніх і там йому сказали, що синові виповнилось 18 років і вони не мають можливості впливати на нього. Отже, підстав звертатися у відділ у справах неповнолітніх обвинувачений не мав і його показання, що він помилково сприйняв співрозмовника за працівника відділу неповнолітніх є сумнівними.

Апеляційний суд скасував вирок і ухвалив новий, яким призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Чоловік уперше притягується до кримінальної відповідальності, є інвалідом 2 групи, страждає на низку захворювань, скоїв умисний корупційний тяжкий злочин. Також враховується, що він скоїв злочин із метою допомогти синові, але, як зʼясувалося, синові нічого серйозного не загрожувало, оскільки кількість вилучених наркотичних засобів у нього не була достатня для кримінальної відповідальності.

Відомо, що раніше обвинувачений був присяжним у Личаківському районному суді Львова і брав участь в розгляді цивільних справ.