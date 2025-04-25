Батько пиляв захисні лісові насадження, а неповнолітній син стояв на «шухері» й вантажив їх в автомобіль

Поліцейські викрили жителів Березівського району в незаконній порубці дерев і висунули їм обвинувачення. Батько понесе кримінальну відповідальність ще й за втягнення сина в протиправну діяльність.

У січні співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 Березівського районного відділу поліції в полезахисній лісосмузі, що перебуває в комунальній власності Петровірівської громади, виявили місцевих жителів 56-ти та 17-ти років під час пиляння дерев.

Поліцейські встановили, що чоловік спиляв загалом 51 сироростуче дерево – акації та клени. Його на той час неповнолітній син на прохання батька спостерігав за обстановкою навколо і завантажував розпиляну деревину до причепа автівки.

З місця події в якості речових доказів поліцейські вилучили автомобіль «ВАЗ» з причепом, спиляними деревами та бензопилою. В ході слідства була проведена судово-економічна експертиза, згідно з висновком якої, розмір заподіяної громаді матеріальної шкоди склав 68 652 гривень.

За наявності достатніх доказів, зібраних слідчими в ході досудового розслідування, фігурантам висунули обвинувачення в незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 246 Кримінального кодексу України й тягне за собою покарання до п’яти років позбавлення волі. Окрім цього, чоловіку висунули обвинувачення ще й за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України. Йдеться про втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність, вчинене батьком. А цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10-ти років.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачення в суді підтримуватиме Березівська окружна прокуратура.

Правоохоронці закликають громадян берегти природу і займатися заготівлею дров у законний спосіб.

Березівський районний відділ поліції Одещини