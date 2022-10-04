Батькові, який «виховував» малолітнього сина ременем і гумовими капцями, загрожує до 5 років за ґратами

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно чоловіка за фактом умисного заподіяння сильного фізичного болю та морального страждання шляхом нанесення побоїв з метою покарати потерпілого за дії, скоєні ним, у вчиненні яких він підозрюється, а також з метою його залякування, тобто катування (ч. 1 ст. 127 КК України).

Нагадаємо, 26 серпня 2022 року мешканець м. Дружківки, перебуваючи в будинку колишньої дружини, звинуватив їх спільного 4-річного сина у тому, що хлопчик під час відвідування бабусі погано себе поводив, бешкетував та не звертав уваги на її зауваження.

Під час «виховного процесу» батько декілька разів вдарив дитину по сідницях шкіряним ременем та гумовими капцями, а коли той через деякий час не послухався і його, знову побив капцями. Усього хлопчик зазнав близько 20 таких ударів.

Окрім крововиливів та синців в області сідниць і стегон лікарі зафіксували у потерпілого сліди інших тілесних ушкоджень, отриманих раніше.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд до Дружківського міського суду.

За жорстоке ставлення до власної дитини горе-батькові загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури