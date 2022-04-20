Бажання купити автомобіль обернулося для жительки Тернопільщини втратою майже ₴40 000

Майже 40 000 гривень переказала жителька району на рахунок афериста за купівлю неіснуючого автомобіля. За даним фактом працівники відділення поліції № 4 м. Збараж розпочали досудове розслідування.

Зі слів заявниці в мережі Інтернет вона знайшла оголошення про продаж іномарки за вигідною ціною. Зв’язавшись з продавцем, жінка обумовила умови договору, за яким вона здійснила передоплату розмірі 40 000 гривень. Однак як тільки аферист отримав бажану суму вимкнув телефон й більше на зв’язок не виходив. Потерпіла звернулася за допомогою до співробітників поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції наголошують жителям Тернопільщини з проханням здійснювати подібного роду покупки в офіційних торгових представників.

Пам’ятайте, аферисти, які розміщують в Інтернеті подібного роду інформацію, мають на меті одне – збагатитися за рахунок довірливих громадян.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області