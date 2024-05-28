БЕБ конфіскувало обладнання на тютюновій фабриці, пов’язаній з Альперіним

Слідчі Бюро економічної безпеки України провели обшуки та вилучили обладнання на виробництві та складах підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, та водночас пов’язане із контрабандистом Вадимомо Альперіним.

В БЕБ зазначили, що вилучили лінію для виробництва тютюнових виробів, на якій сигарети виготовляли незаконно.

«Детективи БЕБ встановили, що товариство-ліцензіат, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виробляє та продає сигарети з підробленими марками акцизного податку», – обґрунтували свої дії в Бюро.

Обладнання вилучили в рамках досудового розслідування у справах про ухилення від сплати податків, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підробку марок акцизного податку та незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів.

Відомого одеського контрабандиста Вадима Альперіна затримали та арештували у справі про незаконне виробництво сигарет у квітні. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, службовому підроблені, підробці марок акцизного податку, незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів. За даними слідства, нелегальні цигарки виробляли на підприємстві, що має ліцензію, однак фактичні об’єми виробленого були значно більшими, за задекларовані.

Два тижні тому журналіст Євген Плінський заявив, що БЕБ провів одночасні обшуки на всіх пʼяти тютюнових фабриках країни у справі про нелегальне виробництво сигарет. // Дзеркало тижня