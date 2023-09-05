БЕБ на Київщині вилучило понад 760 тис. літрів пального невідомого походження

Бензин та дизпаливо зберігались у резервуарах однієї з нафтобаз у передмісті столиці.

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області встановили, що на Київщині діє група осіб, яка незаконно виготовляє пально-мастильні матеріали для подальшого продажу.

Аби збільшити октанове число та кількість товару на нафтобазі до пального додавали різні хімічні рідини. Фальсифікат продавали через підконтрольні АЗС.

Під час обшуку детективи БЕБ вилучили понад 760 тис. літрів пального без жодних документів, які б підтверджували його походження та якість. Орієнтовна ринкова вартість вилученого становить 38 млн гривень.

Наразі на бензин та дизель накладено арешт. Проводяться експертні дослідження.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники СБУ, процесуальне керівництво – прокурори Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, за пів року БЕБ вилучило з незаконного обігу пального на 1,6 млрд гривень.

Бюро економічної безпеки