БЕБ провело обшуки в Опішнянській громаді через підозру привласнення мільйонів бюджетних грошей

Бюро економічної безпеки у Полтавській області розслідує можливі зловживання на тендерах Опішнянської територіальної громади. Слідство встановило, що компанії-переможці тендерів територіальної громади мають ознаки фіктивності. Ба більше за даними слідства, ці компанії ухилилися від сплати 61 млн грн у тендері. Слідство також підозрює, що очільники органів місцевого самоврядування змовилися із суб’єктами підприємницької діяльності, аби привласнити гроші з держбюджету під час виконання інших тендерів.

Про це йдеться у рішенні Київського райсуду Полтави, передає УНІАН.

«Службові особи органів місцевого самоврядування Полтавського району в період 2022-2024 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, у період воєнного стану здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів на ремонтні роботи закладів комунальної власності», – вказано у рішенні.

У Бюро повідомили, що у розслідуванні фігурують службові особи ТОВ «Компанія Тоталбуд», які не задекларували об’єкт оподаткування на суму понад 61 млн грн, отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи. Таким чином вони ухилились від сплати 6,8 млн грн ПДВ.

Під час обшуків в офісах «Компанії Тоталбуд» слідчі Бюро знайшли печатку іншої компанії-виконавця тендерів Опішнянської громади – ТОВ «Браво Буд 2024». Своєю чергою директорка компанії заявила слідству, що виконувала свої функції на фіктивних підставах.

«Під час допиту засновника та директора ТОВ «Браво Буд 2024» остання надала наступні покази, що в квітні 2024 року малознайомий чоловік запропонував їй за грошові кошти в сумі 3000 грн. зареєструвати на своє ім`я юридичну особу, без подальшого здійснення нею господарської діяльності… Також вона повідомила, що не здійснювала господарської діяльності від імені ТОВ «Браво Буд 2024» та не підписувала жодних договорів на виконання робіт з органами місцевого самоврядування», – йдеться в рішенні суду.

Згідно з ухвалою, слідство встановило, що голова Опішнянської громади Микола Різник підписав низку договорів з «ТОВ Браво Буд 2024», загальна сума яких становить понад 28 млн грн. Ці документи співробітники БЕБ вилучили.

«01.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук приміщення Опішнянської селищної ради, в ході якого виявлено та вилучено документи, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні», – вказано в ухвалі суду.

Своєю чергою суд частково задовольнив клопотання Бюро економічної безпеки та вирішив арештувати майно, вилучене в Опішнянської селищної ради. Мова йде про договори з компанією ТОВ «Браво БУД 2024» та технічну документацію.

Загалом бюджет Опішнянської громади у 2023 році збільшився на понад 340 млн грн. Зростання забезпечили переважно надходження від сплати єдиного податку мережею супермаркетів «Аврора», материнська юридична особа якої (ТОВ «Вигідна покупка») з квітня 2022 року була зареєстрована в Опішні і до 1 серпня 2023 року використовувала спрощену систему оподаткування. // Дзеркало тижня