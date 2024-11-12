БЕБ припинило незаконну діяльність 5 закладів азартних онлайн-ігор у Києві

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили та припинили діяльність нелегальних гральних закладів, що працювали на території столиці.

Слідством встановлено, що група осіб організувала мережу залів, де протиправно надавала доступ до азартних ігор.

Детективи Бюро провели 5 обшуків за місцями розташування незаконних закладів у різних районах міста. Вилучили понад 90 комплектів комп’ютерної техніки, а також інше спеціалізоване обладнання та засоби, за допомогою яких надавався доступ до азартних ігор.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України здійснюють детективи ТУ БЕБ у місті Києві. Процесуальне керівництво — прокурори Київської міської прокуратури.

Бюро економічної безпеки