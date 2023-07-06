БЕБ у Чернівецькій області припинило незаконне виробництво та реалізацію недоброякісного пального
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили та припинили незаконну діяльність з виготовлення та реалізації фальсифікованого пального. Вилучено понад 100 т пального на сумму 3,7 млн грн.
Зібраними доказами встановлено, що мешканці Чернівецької області, з метою збільшення об’єму та прибутку від продажу, організували на території однієї з нафтобаз області виробництво фальсифікованого пального.
Додавали технічні спиртові дистиляти сильнодіючих токсичних речовин та інших присадок. Незаконно виготовлену продукцію реалізовували в підконтрольній мережі АЗС із заниженням фактичних обсягів реалізації та отриманих прибутків.
Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.
Досудове розслідування здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області та процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.Tweet