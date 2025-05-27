БЕБ викрило НПЗ, який за добу нелегально виготовляв понад 100 тонн пального

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, на якому нелегально виготовляли бензин та дизель. Його потужність сягала понад 100 тонн пального на добу. Про це під час зустрічі з представниками Нафтогазової асоціації України повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук.

За даними слідства, виробництво обладнали на території промислового підприємства. Там незаконно виготовляли дизельне пальне та бензин марок А-95 і А-92.

«Аби збільшити обсяги пального для продажу фігуранти змішували його з нафтовими компонентами низької якості. Така суміш не відповідала жодним стандартам», – зауважив Ткачук.

За його словами, реалізовували пальне через мережу місцевих автозаправних станцій, що мали ліцензії, підстави видачі яких будуть перевірені в ході розслідування.

Відомо також, що АЗС подавали нульову звітність до ДПС, використовували договори, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості з недостовірними відомостями тощо.

Детективи БЕБ провели понад 20 обшуків на заводі та у мережі автозаправних станцій, де зафіксували продаж контрафактного пального, відсутність документів про його походження, сертифікатів якості, РРО, видачі чеків та роботу операторів АЗС без офіційного працевлаштування.

Під час проведення слідчих дій також виявлено та вилучено документи, чорнові записи, гроші та пальне, вартістю понад 4 млн гривень.

Крім того, Ткачук додав, що нафтопереробний завод, як і його співробітники, вже не вперше фігурують в кримінальних провадженнях БЕБ, одне з яких раніше було скеровано до суду.

Триває досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативне супроводження – співробітники ДСР Національної поліції України.

Нагадаємо, з початку року детективи Бюро економічної безпеки вилучили з незаконного обігу пальне та обладнання для його нелегального виробництва й продажу вартістю 650 млн грн.

Бюро економічної безпеки України