БЕБ викрило підпільне виробництво спирту. Ймовірні збитки від несплати податків – ₴4 млрд.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які на території Дніпропетровської області організували незаконне виробництво спирту з використанням технологічного обладнання, що забезпечує його виготовлення в промислових масштабах. Щодоби незаконно вироблялось 20 тонн спирту. За допомогою підземного трубопроводу довжиною приблизно 1 км, незаконно виготовлену продукцію перекачували до обладнаного спиртосховища.

Наразі тривають слідчі дії, до яких залучені співробітники Департаменту контролю за підакцизними товарами Державної податкової служби. Детективи БЕБ вилучили 113 тонн незаконно виготовленого спирту та обладнання цілісного майнового комплексу, що включає в себе всі етапи технологічного процесу виготовлення спирту.

Сума збитків щодо несплати акцизного податку та ПДВ складає приблизно 4 млрд грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводження Служби безпеки України та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ викрили службових осіб одного із товариств на території Київській області, які починаючи з 2019, налагодили незаконне виробництво спирту. У подальшому, під виглядом етанолу як складника бензину та біоетанолу, його продавали іншим суб’єктам господарювання як на митній території України так і за її межами. Вилучено близько 170 тонн спирту вартістю понад 67,5 млн грн.

Бюро економічної безпеки