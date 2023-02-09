БЕБ викрило схему ухилення від сплати ₴27 млн. податків при переказі населенням комунальних платежів

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати 27 млн грн податків компанією, яка надає послуги посередництва при розрахунках населення за комунальні послуги.

Слідством встановлено, що службові особи фінансової компанії, яка на підставі ліцензії НБУ здійснює діяльність із прийняття та переказу коштів від населення за комунальні послуги, протягом 2020-2021 років безпідставно відображали у бухгалтерському обліку нібито придбані у контрагентів з ознаками фіктивності послуги по обслуговуванню програмного забезпечення. Фактично товариство розробило та обслуговувало програмне забезпечення самостійно.

Окрім того, товариство здійснювало «фіктивні» фінансово-господарські операції з приватними підприємствами щодо отримання телекомунікаційних послуг без відображення в податковій та фінансовій звітностях.

Це призвело до несплати до державного бюджету податків у розмірі понад 27 млн грн. Також встановлено, що отримані “прибутки” з метою ухилення від сплати податків компанія виводила на рахунки фіктивних підприємств для подальшого їх переведення у готівку.

За результатами обшуків у офісі фінансової компанії, місць проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб вилучено документи, у тому числі щодо взаємовідносин із суб’єктами господарської діяльності, які надавали інформаційні послуги.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували аналітичні матеріали БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ викрило постачальників продуктів, які не сплатили податків майже на 400 млн грн.

Бюро економічної безпеки України