БЕБ вилучило понад 5 млн. в офісах м’ясокомбінату, пов’язаного з РФ

Детективи Бюро економічної безпеки України провели санкціоновані обшуки за адресами офісних приміщень підприємства харчової промисловості, яке частково належить громадянам російської федерації. У результаті обшуків вилучено та арештовано грошові кошти у сумі понад 5 млн грн. Згадане товариство було задіяне у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яку викрили співробітники БЕБ.

Слідством викрито схему, організовану з використанням пов’язаних між собою суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф.

У період з 2019 до 2022 роки, вони, документально оформлювали безтоварні операції використовуючи реквізити м’ясокомбінату та реалізовували продукцію за готівкові кошти. В цих операціях були задіяні підприємства з ознаками транзитності та ризиковості.

Таким чином було занижено податок на прибуток на майже 40 млн грн.

Досудове розслідування, розпочате за результатами аналітичного дослідження фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки України