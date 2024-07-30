БЕБ виявило незаконний продаж фальсифікованого пального у Київській області

Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили групу осіб, які організували незаконний продаж фальсифікованого пального на території Київщини.

Слідством встановлено, що пальне зберігалось на одній із місцевих нафтобаз. Надалі фальсифікований бензин та дизпаливо продавали через мережу автозаправних станцій, що працювали без касових апаратів, не мали жодних дозвільних документів і сертифікатів якості.

В результаті санкціонованих обшуків на 4 заправках та нафтопереробному заводі детективи Бюро вилучили понад 70 тонн фальсифікованого дизельного пального та 18 тонн бензину марки А-95. Їх орієнтовна вартість складає 4,5 млн грн.

Також вилучено 4 модульні станції для заправки, 12 ємностей для зберігання пального, 2 вантажних автомобілі з автоцистернами та мікроавтобус тощо.

Досудове розслідування триває. Призначено низку експертних досліджень.

Бюро економічної безпеки України