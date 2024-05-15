БЕБ виявило понад мільйон пачок сигарет та обладнання для виготовлення. На 4-х тютюнових виробництвах тривають обшуки

Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки та територіальні підрозділи БЕБ проводять 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Зокрема у виробництві сигарет за формою 2 та їх подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС.

Під час обшуків детективи вже виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет «Marshal», «URTA», «BRUT», «BL», «Marvel», «Compliment» тощо без марок акцизного податку. Також виявлено орієнтовно 18 тонн тютюну.

Крім того, попередньо встановлено, що переважна кількість відправлень незаконно виробленої тютюнової продукції здійснювалась відомою службою доставки. На одному з її відділень було виявлено велику кількість сигарет без марок акцизного податку.

Обшуки на виробництвах тривають. До відповідних перевірок й досліджень залучені криміналісти та Державна податкова служба.

Бюро економічної безпеки