Бербок наголосила, що Україні варто посилити боротьбу з корупцією на шляху до вступу в ЄС

Глава МЗС Німеччини відзначила зміни до законодавства, зокрема, у сфері медіа та судочинства.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україні варто посилити боротьбу з корупцією на шляху до вступу в ЄС.

Про це вона сказала на спільні пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

За словами Бербок, початок переговорів про вступ до Євросоюзу це “дуже важливо і відповідально” для нашої держави. Україна пройшла вже чималий шлях.

Глава МЗС Німеччини відзначила зміни до законодавства, зокрема, у сфері медіа та судочинства.

“Дуже важливо посилити боротьбу з корупцією. Але і тут вже є перші успіхи”, – сказала Бербок, відзначивши роботу Вищого антикорупційного суду, перед яким уже постала сотня осіб. Серед них – депутати і судді, додала міністерка.

Нагадаємо, днями глава Литви Гітанас Науседа сказав, що постачання зброї українським захисникам гальмує корупція в Україні.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що випадки корупції в Україні не пов’язані з міжнародною допомогою – коштами чи зброєю від партнерів та союзників, за його словами, це – “інші справи”.

Станом на початок липня 78% опитаних українців вважають, що Президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях. Незгодні з цим твердженням 18% опитаних. // LB.ua