Бердичівські поліцейські викрили стажера-експедитора товариства в махінаціях з грошима

До Бердичівського райвідділу поліції з заявою про шахрайство звернувся житель Вінниччини. Чоловік повідомив, що займається підприємницькою діяльністю. У м. Бердичеві розташовані склади з продукцією його товариства. Під час проведення переобліку на підприємстві він виявив нестачу виручених коштів майже на 12 тисяч гривень.

Оперативники кримінальної поліції з’ясували, що до недостачі виторгу причетний 33-річний житомирянин. Нещодавно він проходив стажування на підприємстві заявника. В обов’язки чоловіка входила доставка продукції до магазинів на Житомирщині та Вінниччині.

Тож стажер отримував гроші за реалізований товар та, замість того, щоб повернути підприємству, залишав собі. Поліцейські встановили щонайменше 7 замовників, виручку яких привласнив фігурант.

Чоловік у вчиненому зізнався та розповів, що чужі кошти витратив.

Днями слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури, повідомили причетному про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За вчинене чоловікові може загрожувати покарання від штрафу до позбавлення волі.

Бердичівський районний відділ поліції