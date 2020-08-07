Берегівські поліцейські вночі затримали небезпечного озброєного злочинця з наркотиками

Сьогодні, 7 серпня, близько 2-ої години ночі під час охорони публічного порядку та нагляду за безпекою дорожнього руху, поліцейські групи реагування патрульної поліції Берегівщини зупинили автомобіль «Volkswagen Transporter», який рухався в темну пору без увімкненого світла фар.

За кермом мікроавтобуса перебував 33-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше судимий за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків та зброї. Під час поверхневого огляду транспортного засобу співробітники поліції помітили у салоні авто предмети схожі на зброю. Для проведення детального огляду, на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

У автівці слідчі виявили та вилучили пакетики з наркотичними речовинами – марихуаною та метамфетаміном. Крім того, у авто поліцейські знайшли сумку, у якій водій приховав гвинтівку з оптичним прицілом та глушником. Запчастини до іншої гвинтівки, тепловізор, оптичний приціл, дві коробки набоїв та стартовий пістолет. Також у авто було виявлено велику суму грошей у іноземній валюті — 27 тисяч доларів.

За вказаним фактом слідчі розпочали два кримінальні провадження — за статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю та статтею 309 ККУ, незаконне зберігання, перевезення наркотичних засобів без мети збуту.

Озброєного берегівчанина працівники поліції затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі поліцейські з’ясовують мотиви транспортування чоловіком зброї та її походження. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області