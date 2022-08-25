Без товару і без грошей: поліція попереджає про ризики ошуканства під час онлайн-шопінгу

Ще двоє жителів регіону потрапили на гачок шахраїв на торговельних віртуальних майданчиках. Правоохоронці встановлюють обставини і закликають громадян до виваженості та обачності.

До Житомирського райуправління поліції звернулась жителька обласного центру із повідомленням про невдалу покупку на спеціалізованому сайті. За словами заявниці, кілька днів тому вона знайшла потрібне оголошення про продаж деревини. За умовами придбання потрібно було заплатити на картку продавцеві наперед. Так жінка і зробила, перерахувавши півтори тисячі гривень. Однак після того контакт з продавцем увірвався, а замовленого товару заявниця не отримала.

З подібною історією до правоохоронців звернувся і житель селища Черняхова. У групі мобільного додатку він замовив автомобільний холодильник і одразу ж сплатив за нього 3 тисячі гривень. Своєї покупки заявник так і не дочекався.

Нині поліцейські у рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України, встановлюють обставини та причетних до ошуканства.

Водночас правоохоронці закликають громадян бути обережними і не погоджуватись на ризиковані онлайн-покупки, що передбачають передоплату товару. Під час шопінгу на віртуальних торговельних майданчиках звертайте увагу на відгуки про продавців і замовляйте бажане на перевірених платформах та на сторінках офіційних магазинів.

Відділ комунікації Житомирської області