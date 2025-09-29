Без жодних дозволів директор ПП влаштував сміттєзвалище у Голосіївському районі столиці

Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру директору товариства, яке без жодних дозволів звозило сміття на земельну ділянку по на вул. Бродівській в Голосіївському районі Києва.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 239 КК України, а саме як забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного товариства, що надає послуги зі збирання безпечних та небезпечних відходів, підшукав земельну ділянку у Голосіївському районі столиці, що перебуває у комунальній власності та вирішив використовувати її для несанкціонованого скидання сміття.

Для цього він уклав договір оренди бази протиожеледних матеріалів, яка розташована на цій ділянці.

Надалі на цю ділянку підприємець почав звозити відходи, розуміючи що ця ділянка не відводилась під сміттєзвалище.

Факт забруднення землі виявили представники Державної екологічної інспекції Столичного округу, про що сповістили правоохоронні органи. Так, на ділянці виявлено велику кількість побутового сміття, розміри якого займають площу понад 2 га та середньою висотою близько 2 м.

Державі внаслідок забруднення довкілля спричинено шкоду на суму майже 430 тис. гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури