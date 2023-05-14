Безкоштовне лікування. Куди подати скаргу, якщо у лікарні вимагають гроші

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В Україні всі пацієнти можуть отримати безкоштовну допомогу лікаря та ліки, які передбачені Програмою медичних гарантій. Якщо у лікарні вимагають гроші, українці можуть подати скаргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров’я України в Facebook.

Безкоштовне лікування. Куди подати скаргу, якщо у лікарні вимагають гроші

Фото: українцям пояснили, як подати скаргу на лікарів за хабар (Віталій Носач, РБК-Україна)

“Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, – це порушення”, – йдеться у повідомленні.

У разі вимагання хабаря пацієнт або його уповноважена особа можуть подати скаргу. Подати звернення до НСЗУ можна через електронну форму на сайті або за безкоштовним номером 16-77.

Рекомендації щодо звернення:

  • Зазначте прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження, дату події, яка сталась з пацієнтом.
  • Правильно вкажіть назву лікарні. Якщо маєте змогу, додайте код ЄДРПОУ – його легко знайти в інтернеті.
  • Напишіть посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали.
  • Детально опишіть ситуацію: які саме ліки у вас вимагають докупити. За можливістю зазначте суму коштів, яку вам довелось витратити, або яку з вас вимагали. За можливості, додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт.
  • Вкажіть свої контакти, які допоможуть з вами зв’язатися: номер телефону, електронну адресу.
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