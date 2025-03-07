Безперешкодне оформлення дозволу на будівництво – на хабарі викрито посадовця Одеської міськради

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру посадовцю Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав 2 000 доларів США у представника комерційної структури за видачу дозволу на виконання будівельних робіт. Йдеться про реконструкцію нежитлового приміщення під адміністративно-офісні цілі по вулиці Ланжеронівській в Одесі.

За ці кошти він обіцяв не чинити перешкод підприємцю та забезпечити безперешкодне отримання необхідних документів.

Посадовця затримали під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УСБ України в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури

Блогер GANUL повідомляє, що йдеться про в.о. директора Департаменту архітектури міськради Марата Касімова