Безпідставна передача землі вартістю ₴2,5 млн. – підозрюється посадовець регіонального управління Держгеокадастру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру одному з діючих керівників управління Держгеокадастру на Чернігівщині у службовій недбалості (ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України). Наразі вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення від посади.

За даними слідства, підозрювана особа безпідставно підписала накази про безоплатну передачу 10 земельних ділянок державної власності площею по 2 га кожна у власність особам, які вже скористалися правом на безоплатне отримання землі.

Загальна вартість незаконно переданих земельних ділянок складає понад 2,5 млн грн.

Слідством також перевіряється її причетність до інших протиправних дій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офісу Генпрокурора