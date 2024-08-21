Безпідставно звільнили підприємця від сплати ₴110 млн. податків – п’яти інспекторам Сумської митниці повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури чотирьом головним державним інспекторам відділу митного оформлення «Центральний» митного поста «Суми» та одному державному інспектору відділу митного оформлення «Велика Писарівка» митного поста «Велика Писарівка» Сумської митниці повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрювані, не перевіривши законність застосування пільг, звільнили товариство з обмеженою відповідальністю від оподаткування митом та ПДВ. Вони застосували преференцію, яка вступила в дію 1 квітня 2022 року. Проте ввезення товарів на митну територію України товариство здійснювало задовго до цієї дати.

Неналежне виконання службових обов’язків працівниками митниці призвело до втрат бюджету України у вигляді недоотримання митних платежів на 110 млн грн.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється ТУ ДБР, розташованим в місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура