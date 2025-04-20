Народний депутат від партії “Слуги народу” Андрій Одарченко, після втечі з України живе в Угорщині. У листопаді минулого року його заочно засудили до восьми років позбавлення волі за спробу підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма.

Про це повідомив журналіст “Української правди” Михайло Ткач.

Одарченка оголошено в міжнародний розшук, проте й досі публічно не повідомлялося про його місцеперебування.

За інформацією джерел “Української правди” у політичних колах та правоохоронних органах, 22 лютого, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, вже засудженого депутата Одарченка через пів року після втечі випадково затримує угорська поліція неподалік від українського кордону.

Одарченка затримали в угорському містечку Вашарошнамень, де проживає кілька тисяч мешканців.

Під час перевірки документів водія місцеві правоохоронці виявили, що Одарченко перебуває в розшуку Інтерполу. Однак після з’ясування обставин та отримання інформації про те, що втікач звернувся по притулок в Угорщині, його відпустили.

Повідомляється, що засуджений не проживає в угорському містечку Вашарошнамень — він приїхав туди до українського кордону, ймовірно, щоб когось або щось забрати.

“Мешкає наразі депутат в Будапешті. І з очевидних причин угорська влада відмовляється повідомляти будь-яку інформацію про долю народного обранця, який під час війни хотів заробити за рахунок фонду з ліквідації наслідків російської збройної агресії”, – зазначив журналіст Михайло Ткач.

У вересні 2024 року прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання у справі нардепа від “Слуги народу” Андрія Одарченка заявила, що депутат, ймовірно, покинув територію України.

У листопаді 202 року повідомлялось, що контракт із засудженим нардепом-утікачем Андрієм Одарченком, який досі залишається ректором Державного біотехнологічного університету в Харкові, розірвуть.

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