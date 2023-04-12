Біглий «вагнерівець» заявив, що «впізнав» на відео зі стратою українського військовополоненого своїх «колег»

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Українського військовополоненого на відео жорстоко вбили бойовики ПВК Вагнера, стверджує засновник російського правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін.

В етері Ходорковський Live Осєчкін заявив, що розмовляв із колишнім «вагнерівцем» Андрієм Медведєвим, який зараз перебуває в депортаційній в’язниці у Швеції, і той «однозначно впізнав» на відео «колег» — «за характерними позивними, за тим, як вони розмовляють, за тим, що вони озвучують по раціях».

Андрій Медведєв (Фото:скриншот/YouTube/Гулагу-нет Официальный канал)

Андрій Медведєв (Фото:скриншот/YouTube/Гулагу-нет Официальный канал)

Осєчкін також сказав, що «вагнерівці» раніше займалися обезголовленням полонених у Сирії і публікували відповідні відео. Він пообіцяв винагороду в 3 тисячі євро за будь-яку інформацію про воєнних злочинців на відео і тих, хто за ними стоїть.

У Gulagu.net пізніше повідомили, що, за словами кількох їхніх співрозмовників із ПВК Вагнера, ця та інші страти «були санкціоновані Дмитром Уткіним з метою озлоблення ЗСУ… і створення таких умов, за яких росіянам буде страшно здаватися в полон».

Засновник розслідувального проєкту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв написав у Twitter, що стиль розмов на відео характерний як для кадрових російських військових, так і для добровольців та «вагнерівців», тому з упевненістю казати про «впізнання» не можна.

Світова спільнота OSINT-розслідувачів раніше пообіцяла докласти максимальних зусиль, щоб встановити більше фактів про російських злочинців і місце страти. // NV
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