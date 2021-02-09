Бійка і стрілянина в центрі Харкова: судитимуть колишнього інспектора ХНУВС (фото)

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього інспектора одного з відділів Харківського національного університету внутрішніх справ за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК України).

Як повідомляв раніше заступник начальника управління обласної прокуратури Євген Шпак, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 березня 2019 року, знаходячись поза службою, інспектор одного з відділів ХНУВС вирішив показати свою винятковість.

Перебуваючи поблизу торгового центру, розташованого на вул. Сумській, зазначений громадянин затіяв бійку з 36-річним чоловіком, під час якої здійснив 5 пострілів з травматичного пістолета, який мав при собі. Завдавши таким чином потерпілому легких тілесних ушкоджень, чоловік залишив місце скоєння злочину.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташоване у м. Полтава, оперативний супровід — Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури