Бійка і стрілянина в центрі Харкова: судитимуть колишнього інспектора ХНУВС (фото)
Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього інспектора одного з відділів Харківського національного університету внутрішніх справ за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК України).
Як повідомляв раніше заступник начальника управління обласної прокуратури Євген Шпак, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 березня 2019 року, знаходячись поза службою, інспектор одного з відділів ХНУВС вирішив показати свою винятковість.
Перебуваючи поблизу торгового центру, розташованого на вул. Сумській, зазначений громадянин затіяв бійку з 36-річним чоловіком, під час якої здійснив 5 пострілів з травматичного пістолета, який мав при собі. Завдавши таким чином потерпілому легких тілесних ушкоджень, чоловік залишив місце скоєння злочину.
Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташоване у м. Полтава, оперативний супровід — Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet