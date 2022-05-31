Бійка між переселенцями на Львівщині завершилася смертю 32-річного чоловіка

Інцидент трапився 7 травня 2022 року близько 9 години вечора у Новояворівську.

Про злочин повідомили у Львівському апеляційному суді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 травня 2022 року приблизно о 21 год 10 хв, підозрюваний (42-річний луганчанин), перебуваючи у приміщенні загального коридору школи Новояворівського ЗЗСО 1-3 ступенів №1 під час словесного конфлікту, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з потерпілим (32-річним мешканцем Донеччини), наніс йому один удар кулаком правої руки в ділянку шиї, внаслідок чого потерпілий втратив рівновагу та обличчям впав на бетонну підлогу.

Після цього переселенець схопив потерпілого за його ліву руку та потягнув за собою на сходову ділянку подвір`я школи, в результаті чого останній впав на ліву сторону обличчя до бетонного покриття сходів та отримав закриту черепно-мозкову травму та інші тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили згодом смерть потерпілого.

Підозрюваний раніше судимий у 5 злочинах, відтак, до нього застосовано обґрунтований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням у Державній установі «Львівська установа виконання покарань №19», без визначення розміру застави. // Діло