Бійка на блокпосту з тероборонцями: за фактом хуліганства поліцейські Крижополя розпочала кримінальне провадження

28 жовтня на блокпосту в с. Гонорівка Студенянської територіальної громади поліцейські Відділення поліції № 1 Тульчинського райвідділу затримали двох зловмисників, які не виконували законних вимог військовослужбовців та вчинили бійку. До 4 років ув’язнення загрожує кожному.

Близько 20.15 водій автомобіля ГАЗ Волга із двома пасажирами проїжджав бокпост у селі Гонорівка і був зупинений військовослужбовцями для перевірки.

42-річний місцевий житель та 39-річний житель Одеської області, пасажири зупиненої автівки, почали ображати військовослужбовця ТРО. Хапались за ремінь його автомата, штовхали інших військових та влаштували бійку. За викликом прибула слідчо–оперативна група поліції. Зловмисників затримано в процесуальному порядку. Одного з них поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а іншого – госпіталізовано до медичного закладу, де здійснюється його цілодобова охорона.

Наразі поліція встановлює причини та обставини конфлікту.

За даним фактом поліцією розслідується кримінальне провадження передбачене ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області