Бил и лишал пищи 7-летнего пасынка: жителю Дружковки заочно сообщили о подозрении в пытках

В Донецкой области мужчине заочно сообщено о подозрении в истязании 7-летнего ребенка.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

«… 35-летнему жителю Дружковки заочно сообщено о подозрении в истязании малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 127 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в течение января 2021 года сожитель 29-летней женщины неоднократно устраивал ссоры, бил и лишал пищи ее 7-летнего сына, называя это «процессом воспитания».

В частности, в конце месяца мужчина, недовольный игрой мальчика с конструктором, накричал на него, избил кулаками, ремнем и шнуром от зарядного устройства. После этого ударил перепуганного ребенка молотком по ноге и бросил на пол, от чего ребенок потерял сознание.

Вследствие преступных действий подозреваемого мальчик получил многочисленные ссадины и синяки по всему телу. Сейчас правонарушитель находится в розыске. Досудебное расследование продолжается.