Били та погрожували розправою: затримано трьох жителів Роздільнянщини, які вчинили розбійний напад

41-річний чоловік відбувся легкими травмами, його життю нічого не загрожує. А от спільники зараз знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання та очікують на обрання запобіжного заходу.

Конфлікт стався в оселі одного зі зловмисників. Під час спільного вживання алкогольних напоїв власник оселі пригадав, що один з гостей заборгував йому і потребував негайного повернення коштів. У розпалі суперечки троє спільників побили потерпілого пательнею по голові та погрожували, що «розправляться з ним» ножем, якщо він не поверне гроші та не віддасть мобільний телефон.

«Коштів у чоловіка з собою не було, тому зловмисники забрали ґаджет та пішли шукати спиртне для продовження застілля. Правоохоронці затримали трьох чоловіків віком від 30-ти до 41-го років в одній з домівок по сусідству й вилучили речові докази, — прокоментував т.в.о. начальника Роздільнянського районного відділу поліції Вячеслав Мішеченко. – Фігурантам повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, наразі слідчі клопочуть про поміщення їх під варту. За розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану, зловмисникам загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна».

Відділ комунікації поліції Одеської області

(За інформацією територіального відділу поліції)