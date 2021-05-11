Білоцерківські патрульні по гарячих слідах затримали ймовірного крадія

Учора вночі на залізничному вокзалі поліцейські складали адмінпостанову на порушника, як раптом почули крики жінки літнього віку про допомогу.

Підбігши до неї, патрульні дізналися, що невідомий чоловік вкрав сумку, доки та на мить відвернулась. Громадянка описала охоронцям порядку, який вигляд мала річ, а очевидці пригоди надали детальний опис ймовірного крадія.

Поліцейські одразу вирушили обстежувати прилеглу територію, і по гарячих слідах виявили та затримали чоловіка, який підпадав під опис.

На місце події викликали слідчих, які нададуть правову кваліфікацію діям затриманого.

А патрульним за оперативність та професіоналізм надійшла подяка від вдячної громадянки на лінію 102.

Патрульна поліція України