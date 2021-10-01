Білоцерківські патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до зґвалтування жінки

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Вчора, близько 23-ї години, поліцейські рухались проспектом Князя Володимира, коли помітили збоку проїзної частини припаркований автомобіль марки Volkswagen на аварійній світловій сигналізації. З транспортного засобу вибігли чоловік та жінка. Отож, охоронці порядку зупинились, аби запитати, що трапилось.

Громадяни повідомили, що побачили на бордюрі жінку, яка сиділа в одній спідній білизні. Вона благала про допомогу та розказала, що її зґвалтували та нанесли тілесні ушкодження.

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Патрульним постраждала описала нападника як особу чоловічої статі віком 20-25 років, який був одягнений у чорний одяг: кросівки, джинси та куртку з білими вставками. Жінка запам’ятала, що він мав телефон червоного кольору. Окрім цього, він відібрав у потерпілої сумку з телефоном всередині.

Охоронці порядку викликали медиків і жінку шпиталізували до лікарні. Після цього, передали орієнтування на злочинця усім іншим екіпажам та вирушили на обстеження прилеглої території.

Дуже швидко вони знайшли сумочку в гіллі дерев. А неподалік виявили чоловіка, який підпадав під опис постраждалої.

Патрульні зі взводу тактико-оперативного реагування (ТОР) затримали 21-річного чоловіка.

Потерпіла впізнала в даному громадянинові свого кривдника. На місце події прибули слідчі, які в подальшому з’ясують усі обставини справи.

Дякуємо небайдужим громадянам, які не залишились осторонь та проявили людяність і чуйність.

Патрульна поліція Білої Церкви

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