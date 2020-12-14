Білоцерківські патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, пограбував три місцеві магазини

Вчора, близько 19-ї години, патрульним надійшов виклик, що на вулиці Дачній в продуктовий магазин забіг чоловік та, погрожуючи ножем, забрав грошові кошти з каси.

Минуло приблизно пів години, на лінію 102 зателефонувала інша заявниця і повідомила схожу інформацію, проте вже розбій трапився на бульварі Олександрійському.

Третій дзвінок знову був з іншого магазину на бульварі Олександрійському. У цьому випадку заявниці вдалось вибити предмет, схожий на ніж, із рук правопорушника, але йому все одно вдалось втекти.

Опис викрадача збігався у всіх трьох випадках.

Екіпажі патрульних, які опрацьовували ці виклики, отримали орієнтування та відразу розпочали обстеження прилеглої території.

Не минуло й години як патрульні Катерина Задорожня та Олександр Довбенко помітили чоловіка, схожого за орієнтуванням.

Як результат, чоловіка затримали та передали слідчим для встановлення всіх обставин справи. // Вартові еспресо