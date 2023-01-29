Більш ніж на 7 років ув’язнено неповнолітного водія-розбійника, який на переході наїхав на п’ятьох людей

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 16-річного жителя Луцька винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої та заподіяло ще одній потерпілій середньої тяжкості тілесні ушкодження, вчиненому повторно незаконному заволодінні транспортним засобом та розбої (ч.2 ст. 286, ч. 2 ст. 289, ч.2 ст. 187 КК України).

Удень 12 грудня 2021 року підліток на автомобілі «Renault Megane», яким заволодів незаконно, не зупинився на вимогу поліції, порушив Правила дорожнього руху та на регульованому пішохідному переході на проспекті Соборності у Луцьку наїхав на п’ятьох людей.

Від отриманих у результаті ДТП травм 39-річна жінка згодом померла у лікарні.

Ще четверо потерпілих, у тому числі 5-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Згодом слідство встановило, що за кілька тижнів до цього підліток, застосувавши балончик зі сльозогінним газом, відібрав у знайомого мобільний телефон.

Суд призначив неповнолітньому, який перебуває під вартою, покарання у виді семи років та шести місяців позбавлення волі.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури