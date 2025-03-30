Більш ніж пів мільйона гривень збитків: на Одещині зловмисник викрадав товар зі складу та продавав на ринку

Слідчі висунули 24-річному чоловіку обвинувачення у крадіжці та скерували матеріали до суду. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі.

Про зникнення чималої кількості товару з магазину, який спеціалізується на продажі верхнього одягу, співробітникам сектору поліцейської діяльності №1 Одеського районного управління поліції №2 на початку лютого цього року повідомив 47-річний власник крамниці. Вартість зниклого товару склала більш ніж пів мільйона гривень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом крадіжки, і в ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів встановили, що до крадіжки причетний 24-річний житель Великодальницької селищної громади, який на той момент працював в магазині продавцем.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що молодик, користуючись відсутністю власника магазину, таємно брав зі складу товар і продавав його в іншому кінці ринку за заниженою ціною. Виручені гроші продавець привласнював собі та витрачав на власні потреби. В такий спосіб зловмисник впродовж п’яти місяців минулого року викрав з магазину 520 одиниць товару, завдавши роботодавцю майже 550 тисяч гривень збитків.

Свою вину фігурант визнав, пояснивши, що вдався до протиправної діяльності через брак грошей.

«Зібравши достатню кількість доказів ми висунули фігуранту обвинувачення за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, зокрема повторно. Наразі досудове розслідування, яке тривало під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури завершено. Обвинувальний акт ми скерували на розгляд до суду. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі»,- повідомила слідча територіального підрозділу поліції Дарʼя Стоцька.

Одеське районне управління поліції № 2