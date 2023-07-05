Більше 1500 згортків з наркотичною речовиною вилучили поліцейські у жителя Чорноморська

Чоловіка затримали в процесуальному порядку за підозрою у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів. Мінімальне покарання, яке загрожує порушнику – 4 роки позбавлення волі.

Під час відпрацювання наявної оперативної інформації оперативники відділу поліції № 3 Одеського районного управління № 1 викрили на території Пересипського району Одеси 34-річного жителя міста Чорноморськ. Чоловіка, який пересувався на своєму автомобілі, правоохоронці зупинили серед дня на об’їзній дорозі поблизу Куяльницького лиману. Під час обшуку в салоні транспортного засобу поліцейські виявили 12 пакунків, у яких знаходилося 397 розфасованих згортків. За результатами експрес-аналізу було встановлено, що у них – наркотичний засіб метадон.

Також правоохоронці встановили, що того ж дня зловмисник встиг розкласти так звані закладки у місті та на його околицях, про що свідчили світлини з адресами у його телефоні. Із вказаних місць правоохоронці вилучили ще 21 поліетиленовий пакунок, в яких містилось 705 розфасованих згортків з метадоном, що також підтверджено за допомогою експрес-тесту.

Надалі під час обшуку за місцем мешкання зловмисника було вилучено 488 згортків з аналогічним вмістом, що й у попередніх, 7 – з невідомою кристалічною речовиною та 10 – з речовиною рослинного походження зеленого кольору, зі слів підозрюваного – гашишем. Вилучене поліцейські скерували на експертизу.

Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Наразі слідчі клопочуть щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють походження вилучених речовин та осіб, можливо причетних до наркозлочину. По завершенню досудового розслідування та за результатами отриманих експертних висновків буде надано кінцеву правову кваліфікацію протиправним діям зловмисника.

ГУ Національної поліції в Одеській області