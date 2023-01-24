Більше ₴3 млн. збитків на будівництві сміттєзвалища: на Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинної «схеми»

Організатору та спільникам повідомлено про підозри.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції встановили причетних до налагодження протиправної «схеми».

Встановлено, що протягом 2018-2019 років директор комунального підприємства Дніпровської міськради уклав угоди з низкою підрядних організацій на виконання будівельних робіт, необхідних для функціонування полігону побутових відходів. Протягом проведення робіт до документації вносились неправдиві дані щодо обсягів та вартості проведених робіт, а також використаних будівельних матеріалів, наданих послуг вантажного транспорту і спеціальної техніки.

Відповідно до проведених експертиз бюджету міста було завдано збитків на понад 3 млн гривень.

В рамках кримінального провадження поліцейські провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях компаній та за місцями проживання фігурантів. У ході проведених за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури заходів було вилучено документацію, чорнові записи, електронні носії інформації.

Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України скеровано на розгляд Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.

Організатору та трьом спільникам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також ще одна учасниця злочинної організації оголошена у розшук, а матеріали стосовно її діяльності виділено в окреме провадження.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України