Більше 40 мільйонів збитків через відчуження території лісогосподарства – повідомлено про підозру директору лісгоспу на Львівщині

Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру керівнику одного з лісогосподарських підприємств Львівської області у вчиненні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор одного з лісогосподарських підприємств Львівської області підписав акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, не провівши належної перевірки дійсних меж лісового господарства. Внаслідок цього частина території, що належить лісовому фонду, була відчужена суб’єкту підприємницької діяльності, яке здійснює видобуток корисних копалин.

Внаслідок незаконного використання лісогосподарських земель державі заподіяно шкоду в сумі більше ніж 40 мільйонів гривень.

У разі доведення вини директору лісогосподарського підприємства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Державне бюро розслідувань