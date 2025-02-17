Більше 5 років проведе за ґратами викрадач велосипедів, який просив росіян захопити Україну

Охтирською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 51-річного чоловіка, який виправдовував збройну агресію росії проти України та глорифікаціїї окупантів.

Прокурор довів у суді, що неодноразово судимий чоловік, у тому числі й за вчинення домашнього насильства стосовно своєї матері, з якою разом проживає, зареєстрував у популярному відеохостингу YouTube канал, де викладав свої відеоролики.

Маючи 106 підписників, чоловік систематично оновлював контент, зокрема, стверджував, що «русская душа – это добрая, чистая и нежная душа» та закликав росіян захопити Україну та навести тут порядок.

Відповідно до висновків експертів, заклики обвинуваченого містять висловлювання у формі заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

У вільний від наповнення інформаційного ресурсу проросійськими закликами час чоловік також спеціалізувався на крадіжках велосипедів.

Вироком суду, шляхом складання покарань, призначених за виправдування агресії та вчинення крадіжки, обвинуваченого засуджено до 5 років 3 місяців позбавлення волі (ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 436-2 КК України).

На вирок суду чоловік чекав за ґратами.

Сумська обласна прокуратура