Більше 8 років за ґратами проведе житель Сарненщини за розбійний напад на односельця

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сарненської окружної прокуратури Рокитнівський районного суд визнав 26-річного жителя Рокитнівської громади винним у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Так, під час судового розгляду прокурором доведено, що в березні цього року обвинувачений, перебуваючи в с. Масевичі, Сарненського району, ввечері напав на свого односельця, оскільки знав, що товариш передав йому гроші. У неосвітленому місці зловмисник почав душити потерпілого, який і так має проблеми зі здоров’ям, аж поки той знепритомнів. Потім нападник забрав з кишені жертви 200 гривень. Опритомнівши, потерпілий прийшов додому та повідомив про подію матері, яка і викликала поліцейських.

Через годину правоохоронці виявили та затримали кривдника на одній із вулиць села.

У суді обвинувачений свою вину визнав частково. Враховуючи, що цей злочин він вчинив під час іспитового строку, суд призначив йому остаточне покарання за сукупністю злочинів у вигляді 8 років 1 місяця ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирок законної сили ще не набрав. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури