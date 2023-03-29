Більше мільйон гривень збитків під час ремонту дитячого санаторію – підозрюється колишній в.о. головного лікаря

Ювенальні прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили про підозру ексвиконувачу обов’язків головного лікаря одного з дитячих спеціалізованих санаторіїв Київської області у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що у грудні 2021 року між санаторієм та товариством укладено договір підряду. Згідно з умов договору, передбачалося проведення капітального ремонту приміщень санаторію за понад 1,5 мільйона гривень бюджетних коштів.

Підозрюваний, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірив обсяги фактично виконаних робіт та використаних будматеріалів. Надалі він підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними відомостями. Ці документи слугували підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

Відповідно до експертизи, вартість невиконаних робіт становить понад 1,1 млн грн. Таким чином, внаслідок протиправних дій підозрюваного державі спричинені збитки на вказану суму.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура