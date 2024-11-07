Більше п’яти років проведе за ґратами житель Рівненщини, який завдав 6 ножових поранень знайомому

Встановлено, що зловмисник наприкінці 2023 року умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення аналогічного злочину.

Нагадаємо, 11 вересня у селі Більська Воля в ході сутички, яка виникла під час вживання спиртними напоями, 51-річний господар будинку наніс 62-річному гостю близько шести ударів ножем в область грудної клітки. Потерпілого медики госпіталізували до лікарні.

Слідчі затримали нападника в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі повідомили 51-річному мешканцю Вараського району про підозру за ч.1 ст.121 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерували матеріали кримінального провадження на розгляд суду.

Обставини, що пом’якшують покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обтяжуючою обставиною є рецидив злочину, вчинення правопорушення в стані алкогольного сп’яніння (огляд у медзакладі показав 3,0 проміле).

Днями суд виніс вирок по справі: 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

Втім, законної сили він іще не набрав, тож може бути оскаржений протягом 30 діб.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області