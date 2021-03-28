Біля кордону з Білоруссю затримали трьох контрабандистів з пакунками медикаментів

Співробітники Держприкордонслужби продовжують виявляти правопорушників, які намагаються незаконно перемістити товари через державний кордон. Один з таких випадків був викритий учора прикордонниками Житомирського загону.

Так, завдяки завчасній оперативній інформації, прикордонний наряд відділу «Вичівка» під час патрулювання помітив групу з трьох осіб, які несли на плечах пакунки. Охоронці кордону негайно вжили заходів щодо затримання правопорушників.

Як з’ясувалось, чоловіки, перетнувши незаконно кордон, несли з Білорусі медичні препарати російського виробництва. Документів жоден із них при собі не мав. Наразі затриманих та товар охоронці кордону доставили до прикордонного підрозділу. Встановивши особи контрабандистів, якими виявились громадяни України, жителі одного з населених пунктів Рівненщини, прикордонники склали адміністративні матеріали за порушення державного кордону та прикордонного режиму.

Контрабандні медикаменти майже п’ятдесяти найменувань різної кількості передано співробітникам митниці.

Сума оцінки встановлюється.

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ДПСУ