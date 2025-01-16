Біля кордону з Молдовою автомобіль з порушниками-втікачами перевернувся у кювет

Офіцери оперативно-розшукового підрозділу Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про підготовку незаконного перетинання державного кордону групою чоловіків.

У визначений час житель прикордоння, взявши чотирьох пасажирів, на власному автомобілі вирушив в бік сусідньої Молдови. Під час затримання порушники намагались втекти, однак в ході переслідування водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів у кювет.

Під час подальшої перевірки прикордонники дізналися, що мешканці Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької областей та міста Києва за доставку до Молдови в обхід пунктів пропуску заплатили по 8 тисяч доларів США.

Відносно порушників складені протоколи про адміністративне правопорушення.

Стосовно чоловіка, який намагався здійснити незаконне переправлення громадян через кордон, до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

Переправника затримано в порядку статті 208 КПК України.

ДПСУ