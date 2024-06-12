Біля кордону з Угорщиною знайшли покинуте авто: група порушників могла втекти через дірку в паркані

Біля кордону з Угорщиною на околиці села Гуняді Закарпатської області прикордонники виявили покинутий мікроавтобус “Фольксваген” та пошкодження загороджувального паркану: перевіряється інформація про можливий незаконний перетин кордону групою українців.

Про це повідомили журналіст Віталій Глагола у Telegram, речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова та пресслужба Нацполіції в коментарі “Українській правді”.

Першим про подію повідомив журналіст Глагола. За його словами, під час моніторингу кордону оператор БпЛА прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування.

Під час обстеження території правоохоронці знайшли сліди, що вели до кордону з Угорщиною, та проріз у загороджувальному паркані і сліди на контрольно-слідовій смузі.

Журналіст зазначав, що 18 людей із покинутого мікроавтобуса могли незаконно перетнути кордон. Водночас у ДПСУ “Українській правді” зазначили, що наразі угорська сторона не підтвердила незаконного перетину кордону.

Пряма мова Федорової: “Днями прикордонний наряд поблизу кордону з Угорщиною на польовій дорозі виявив транспортний засіб без водія. Це був мікроавтобус “Фольксваген”. Під час подальшого огляду місцевості виявлено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб.

Наразі проводяться необхідні дії для з’ясування всіх обставин. Також перевіряється інформація, зокрема, й щодо кількості порушників, які могли незаконно перетнути кордон, аби потрапити на територію суміжної країни.

Про дану ситуацію повідомлено угорську сторону, яка наразі поки не надавала інформації і не підтвердила факт незаконного перетину кордону”.

У пресслужбі Нацполу УП додали, що поліція Закарпаття внесла дані про цю подію в ЄРДР за ч 2 ст 332 ККУ (Незаконне перетинання державного кордону групою осіб), авто вилучили як речовий доказ та помістили на спецмайданчик.