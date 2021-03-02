Біля львівської школи невідомий чоловік намагався викрасти першокласницю

Це сталося перед початком уроків біля входу в школу

Вранці вівторка, 2 березня, на вул. Шафарика невідомий чоловік намагався викрасти 6-річну дитину. Мама з донькою саме заходили на територію школи №82, коли до них почав чіплятися незнайомий чоловік, він спробував вирвати дитину з маминих рук, але йому це не вдалося. Чоловік втік, а мама першокласниці одразу викликала поліцію. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили свідки події та адміністрація школи. У поліції розповіли, що їх викликали на місце, але цей випадок не коментують до з’ясування всіх обставин.

Вранці біля входу на територію школи до жінки, яка вела свою доньку на уроки, почав приставати підозрілий чоловік. Він намагався викрасти дитину. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел, це сталося коли мама з донькою заходили на територію школи. Спершу до них підійшов незнайомець, потім він почав чіплятися та виривати дитину з рук мами. Жінка не розгубилася, вона негайно викликала поліцію, а незнайомець втік.

Адміністрація школи підтвердила журналістам, що такий випадок був. «Це було якраз перед уроками, перед входом на територію школи. Раніше ми цього чоловіка тут не бачили, можливо, він якийсь неадекватний», – розповів завуч школи Тарас Качур, наголосивши, що раніше таких випадків ніколи не траплялося, а в школі є охорона.

Станом на 13:00 слідчі ще були на місці та опитували свідків. У прес-службі поліції відмовилися сказати чи вони вже затримали чоловіка, який намагався викрасти дитину.

Додамо, шо вчителі та адміністрація школи відтепер просять батьків особисто приводити та забирати дітей зі школи. Дівчинка, яку намагались викрасти, таки пішла на уроки, зі школи її забрав батько.